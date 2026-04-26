Veja a lista de farmácias abertas em Cachoeiro

Neste domingo (26), moradores de Cachoeiro de Itapemirim contam com uma rede de farmácias de plantão distribuídas em diferentes bairros da cidade. O objetivo é assegurar o acesso da população a medicamentos e serviços essenciais, especialmente em casos de urgência fora do horário comercial habitual.

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Entre os estabelecimentos disponíveis estão a Farmácia Preço Baixo, localizada no bairro Guandu, próxima à Caixa Econômica Federal; a Drogasil, situada na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, ao lado da Rodoviária, no bairro Gilberto Machado; e a Drogaria Elohim, na Avenida Monte Castelo, no bairro Independência, em frente à antiga Delegacia.

Também integram a lista de plantão a Mainetti Farma, na Avenida Jones Santos Neves, no bairro Santo Antônio, em frente ao Banco Itaú; a Poup Drogaria, na Avenida Dr. Aristides Campos, no bairro Basiléia, em frente ao ponto de vendas da Selita; e a Drogaria Carla, localizada no bairro Caiçara, no Perim Center.

As drogarias situadas nas regiões do Centro e Guandu devem funcionar obrigatoriamente das 7h às 22h. Já os estabelecimentos localizados em outros bairros têm funcionamento das 7h às 19h, com possibilidade de estender o atendimento até as 22h, de forma facultativa.