Veja o que Lula disse após ser consultado por Ancelotti se deveria convocar Neymar

A conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o técnico Carlo Ancelotti trouxe um elemento inusitado ao debate sobre a próxima convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Em tom descontraído, mas com repercussão imediata no meio esportivo, o chefe do Executivo revelou que foi consultado sobre a possível presença de Neymar na Copa do Mundo.

A declaração foi dada nesta terça-feira (14), durante entrevista à TV 247, em parceria com Revista Fórum e DCM. Ao final da conversa, Lula foi questionado sobre a situação do atacante, que atualmente atua pelo Santos Futebol Clube e não vem sendo convocado para a seleção.

Segundo o presidente, o próprio Ancelotti levantou o tema durante um encontro entre os dois. A resposta, no entanto, não foi automática nem definitiva, evidenciando condicionantes relacionadas ao desempenho esportivo e ao comprometimento do atleta.

Lula relatou que afirmou ao treinador italiano que a convocação dependeria, прежде de tudo, da condição física do jogador. Caso esteja plenamente recuperado, destacou que o talento de Neymar é inquestionável. Ainda assim, ponderou que apenas a habilidade não seria suficiente para garantir uma vaga.

Na avaliação do presidente, o aspecto decisivo está na postura profissional e na disposição do atleta. Ele ressaltou que o jogador precisa demonstrar vontade real de integrar o grupo e contribuir tecnicamente, afastando a ideia de convocação baseada apenas no histórico ou no prestígio acumulado ao longo da carreira.

Durante a entrevista, Lula também citou referências internacionais ao comentar o comportamento esperado de Neymar. Ele mencionou exemplos como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, destacando o nível de dedicação e preparo físico mantido por ambos mesmo em fases avançadas da carreira.

O presidente enfatizou que, apesar de ainda ser considerado relativamente jovem no futebol, Neymar precisa seguir esse padrão de disciplina para retornar ao mais alto nível competitivo e, assim, justificar uma eventual convocação.

Atualmente, o atacante não figura nas listas finais de Ancelotti e está afastado da seleção desde outubro de 2023. O treinador já indicou publicamente que aguarda uma evolução física do jogador antes de considerar seu retorno ao grupo.

A expectativa gira em torno da convocação oficial para a Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de maio, quando serão anunciados os 26 nomes que representarão o Brasil no torneio. Até lá, o desempenho e a condição de Neymar seguem como pontos centrais no debate esportivo e, agora, também político.