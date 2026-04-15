VÍDEO | Professores de Iúna paralisam atividades e protestam por piso salarial

Os professores da rede pública municipal de ensino da cidade de Iúna paralisaram as atividades nesta quarta-feira (15). Por meio de um protesto em frente a Secretaria Municipal de Educação, eles reivindicaram o pagamento do piso salarial.

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“Faço parte da comissão e hoje nós estamos na rua em prol de uma única pauta, que é o piso salarial que o município de Iúna não paga. Hoje nós estamos em paralisação em busca desse piso, que nós vimos aí que vários municípios vizinhos já se adequaram, já estão pagando o piso e Iúna está parado. Em Iúna a gente não vê nada, nenhuma providência para que isso seja feito”, explica a professora Janciara.

Ela ainda afirma que, além do não pagamento do piso, considerado uma obrigação legal prevista na Lei do Piso Nacional do Magistério, o município também não tem investido em políticas efetivas de valorização da categoria.

“A gente está vendo aí Irupi, Ibitirama, Ibatiba, tudo se adequando em prol de valorizar os profissionais da educação. E o que a gente está pedindo não é nem valorização, porque o piso é o mínimo que o município tem que pagar, é lei, está na lei federal, é o mínimo. Valorização vai além do piso e nós não recebemos nem o mínimo, que é o piso salarial”, afirma.

O que a Prefeitura de Iúna diz

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com os meios disponíveis no site oficial da Prefeitura de Iúna. Entretanto, até o fechamento desta edição não houve retorno até o fechamento desta matéria. Caso haja, o texto será atualizado.