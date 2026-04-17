Vitória abre concurso com salários de até R$ 7,5 mil
O concurso será composto por duas etapas: provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.
A Prefeitura de Vitória publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira(16), o edital do concurso público destinado ao preenchimento de vagas do quadro efetivo de servidores e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista em Gestão Pública, Analista em Tecnologia da Informação, Arquiteto e Engenheiro. Assim, o certame, cuja execução é de responsabilidade do Instituto Consulplan, destina-se ao provimento de 32 vagas para nível superior e formação de cadastro de reserva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, os profissionais terão vencimentos entre R$ 5.844,30 e R$ 7.560,32, a depender do cargo, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 825,00. Desse modo, o concurso será composto por duas etapas: provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.
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Desse modo, as inscrições serão realizadas das 16 horas do dia 27 de abril até às 16 horas do dia 27 de maio, no site www.institutoconsulplan.org.br.
As provas
Assim, as provas serão aplicadas no dia 5 de julho de 2026, em dois turnos (manhã e tarde), com duração de 4h30 cada.
Turno da manhã (8h): Analista em Tecnologia da Informação – Infraestrutura e Suporte, Arquiteto, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico.
Turno da tarde (15h): Analista em Gestão Pública – Administrador, Economista e Estatístico; Analista em Tecnologia da Informação – Desenvolvimento; e Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Dessa forma, o conteúdo programático das provas objetivas e discursivas, as atribuições dos cargos, a relação de documentos para posse e o cronograma estão disponibilizados no edital do concurso público.
Requisitos:
Analista em Gestão Pública – Administrador
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Ensino Superior em Administração, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho Regional da Classe.
Analista em Gestão Pública – Economista
Diploma, devidamente registrado, de conclusão do Ensino Superior em Ciências Econômicas, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho Regional da Classe.
Analista em Gestão Pública – Estatístico
Diploma, devidamente registrado, de conclusão do Ensino Superior em Estatística, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho Regional da Classe.
Analista em Tecnologia da Informação – Desenvolvimento
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Graduação em Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas; ou, ainda, Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Graduação em qualquer área do conhecimento com experiência mínima de 3 anos na área de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento
Analista em Tecnologia da Informação – Infraestrutura e Suporte
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Graduação em Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas; ou, ainda, Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Graduação em qualquer área do conhecimento com experiência mínima de 3 anos na área de Tecnologia da Informação – Infraestrutura e Suporte
Arquiteto
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
Engenheiro – Ambiental
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Ensino Superior em Engenharia Ambiental, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
Engenheiro – Civil
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Ensino Superior em Engenharia Civil, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
Engenheiro – Eletricista
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Ensino Superior em Engenharia Elétrica, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
Engenheiro – Mecânico
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Ensino Superior em Engenharia Mecânica, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Ensino Superior em Engenharia ou Arquitetura, acrescido de curso de especialização/pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
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