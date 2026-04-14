Vitória define novas regras para mobilidade urbana; entenda

A Prefeitura de Vitória definiu novas regras para a mobilidade urbana na capital. Com isso, um decreto passou a organizar a circulação de ciclomotores, bicicletas — incluindo as elétricas — e equipamentos autopropelidos, como patinetes, hoverboards e monociclos.

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Além disso, a medida estabelece categorias específicas para cada tipo de veículo. Dessa forma, o texto determina regras próprias de circulação e também fixa limites de velocidade conforme o modal utilizado. Assim, a organização busca padronizar o uso desses meios nas vias da cidade.

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No caso dos ciclomotores, o decreto define que esses veículos possuem motorização com velocidade de até 50 km/h. Ao mesmo tempo, as bicicletas elétricas passam a ser caracterizadas pelo sistema de pedal assistido, ou seja, sem acelerador. Já os equipamentos autopropelidos, como os patinetes elétricos, devem respeitar o limite de até 32 km/h.

Por outro lado, o decreto também reforça a necessidade de adequar a circulação de cada veículo ao espaço urbano. Portanto, as novas regras organizam o trânsito e orientam o uso correto das vias conforme o tipo de equipamento.

Com isso, a iniciativa busca ampliar a segurança no trânsito. Além disso, a medida também pretende melhorar a organização dos espaços públicos. Ao mesmo tempo, o decreto contribui para uma convivência mais equilibrada entre motoristas, ciclistas e usuários de equipamentos elétricos.