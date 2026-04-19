Viva o Rei! Roberto Carlos chega aos 85 anos com legado histórico

Roberto Carlos completa 85 anos neste domingo (19), e reafirma seu lugar como um dos maiores nomes da música popular brasileira. Ao longo de décadas, ele construiu uma carreira sólida e conquistou reconhecimento nacional e internacional. Além disso, o artista mantém forte ligação com Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, onde celebra a data com apresentação hoje, às 20h, no parque de exposições.

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Nascido em abril de 1941, Roberto Carlos cresceu em uma família simples. Filho do relojoeiro Robertino Braga e da costureira Laura Moreira Braga, ele transformou vivências pessoais em música.

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Inclusive, homenageou a mãe com a canção “Lady Laura”, um de seus maiores sucessos. Ainda na infância, aos nove anos, iniciou os estudos no Conservatório Musical de Cachoeiro. Pouco depois, passou a se apresentar na Rádio Cachoeiro, onde chamou atenção ao imitar o cantor Bob Nelson.

Na década de 1960, o cantor ganhou projeção nacional ao integrar o movimento da Jovem Guarda. Nesse período, formou a banda “The Sputniks” ao lado de outros músicos e participou de programas de rádio, como o Clube do Rock, na Rádio Tupi. Assim, consolidou seu espaço na música brasileira e iniciou uma trajetória de sucesso.

Roberto Carlos completa 85 anos

Ao longo da carreira, Roberto Carlos também firmou parceria com Erasmo Carlos, com quem lançou sucessos marcantes como “Parei na Contramão”, “O Calhambeque” e “É Proibido Fumar”. Posteriormente, na década de 1970, adotou um estilo mais romântico, o que ampliou ainda mais seu público. Dessa fase surgiram clássicos como “Detalhes”, “Como Vai Você”, “Emoções” e “Fera Ferida”.

Além da música, o artista também atuou no cinema, protagonizando produções como “Roberto Carlos em Ritmo de Aventura”, “Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-rosa” e “Roberto Carlos a 300 km Por Hora”. Com isso, diversificou sua atuação artística e reforçou sua presença na cultura brasileira.

Com o passar dos anos, Roberto Carlos acumulou números expressivos. Em 1994, alcançou a marca de 70 milhões de discos vendidos. Além disso, mantém um dos maiores fã-clubes do mundo e teve músicas regravadas por diversos artistas. O cantor também lançou trabalhos em espanhol e inglês, ampliando sua projeção internacional.

Atualmente, sua história segue viva em Cachoeiro de Itapemirim. A casa onde viveu na infância se transformou em centro cultural e recebe visitantes durante todo o ano. Dessa forma, o artista mantém sua conexão com as origens e continua a emocionar gerações com sua música.