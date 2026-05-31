Acidente deixa um morto e um ferido preso às ferragens em Ibatiba

Um grave acidente automobilístico registrado na noite deste sábado (30) terminou com uma pessoa morta e outra ferida na localidade de Santa Clara, zona rural de Ibatiba, na região do Caparaó capixaba.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a ocorrência foi registrada por volta das 22h50, após um veículo sair da pista em uma estrada vicinal de terra que liga a rodovia ES-185 à comunidade de Santa Clara.

Uma equipe do Posto Avançado de Bombeiros de Iúna foi acionada para realizar o desencarceramento de uma das vítimas, que ficou presa às ferragens. Ao chegarem ao local, os militares encontraram equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atuando na ocorrência.

De acordo com os socorristas, um dos ocupantes do veículo, um homem, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O outro ocupante estava consciente e com quadro estável, mas permanecia preso às ferragens do automóvel.

Os bombeiros utilizaram equipamentos hidráulicos especializados para retirar a vítima com segurança. Após o resgate, o homem foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital de Ibatiba para atendimento médico.

A vítima fatal permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica, que realizaram os procedimentos necessários para investigar as circunstâncias do acidente.

As causas da saída de pista e da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.