AGRINTEX EXPO 2026 começa nesta quinta (14); confira a programação

Com a promessa de movimentar o agronegócio do Sul do Espírito Santo, a AGRINTEX EXPO começa nesta quinta-feira (14) e segue até o próximo sábado (16), no SESC de Cachoeiro de Itapemirim. O evento reunirá produtores rurais, empresas, especialistas, agroindústrias e empreendedores ligados ao turismo rural.

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A AGRINTEX EXPO é promovida pelo Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, e tem como foco a inovação, capacitação e geração de negócios. Durante os três dias, o público terá acesso a exposições, palestras, treinamentos, rodadas de negócios e soluções tecnológicas voltadas ao campo.

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Entre os destaques da programação estão: drones, inteligência artificial, softwares agrícolas, máquinas e equipamentos, além de debates sobre turismo rural, inovação e desenvolvimento sustentável. O evento também contará com o Espaço Agro Total, dedicado à troca de conhecimento e networking.

A estrutura da AGRINTEX EXPO terá cerca de 3 mil metros quadrados, com pavilhões de exposição, auditórios, praça de alimentação e áreas de convivência. A expectativa da organização é receber aproximadamente 10 mil visitantes e mais de 100 empresas expositoras.

Confira a programação completa!

Quinta-feira (14)

ARENA 01

14h – (Painel 01) Desafios da Pecuária de Leite – Inovação, sustentabilidade e sucessão familiar, com Michele Ricieri Bastos, Bernardo Lima Bento de Mello e Ivan Spoladore

15h30 – (Painel 02) Experiências “Mulheres no Café”, com Patrícia da Matta Campbell, Claudia Peixoto do Carmo e Maria Cristina Ribeiro Moreira

17h – Você já compra online? Conheça o Broto!, com Bruno Henrique de Oliveira

18h – Elaboração de Projeto de recuperação de área degradada – PRAD, com Gabriela Tatagiba

19h – Sicredi Educação Financeira: Construindo um futuro com longevidade e prosperidade, com Heitor Bazoni da Fonseca

ARENA 02

14h30 – Workshop de Tilapicultura: Tecnologia, Inovação e Mercado, com a Comissão Técnica de Aquicultura da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo

15h – (Painel 01) Workshop de Tilapicultura: Políticas Públicas para a Aquicultura: Avanços, Desafios e Oportunidades no ES, com Alejandro Garcia Prado

16h – (Painel 02) Workshop de Tilapicultura: Pesquisa Aplicada à Produção: Inovação e Avanços na Aquicultura Brasileira, com Dra. Tais da Silva Lopes

17h – (Painel 03) Workshop de Tilapicultura: Nutrição de Precisão: Como a Alimentação Impacta Diretamente na Produtividade e Rentabilidade, com Sérgio Almeida Piconi

18h – A Força da Inovação Regional: O Caso de Sucesso do Sul do Espírito Santo, com Analatício dos Reis Silva

19h – O Papel das Incubadoras no Fortalecimento do Agronegócio Familiar, com Gustavo Oliveira Abreu

19h30 – Fortalecimento de Ecossistemas: Como o Ifes Cachoeiro e o Gênesis Central-Sul Estão Transformando Ideias em Negócios, com Franciane Amadeu Balmas Machado

20h – Sinergia Regional: Como o Hub de Inovação Distrito 28 Conecta o Ifes, Empresas e a Comunidade, com Everson Scherrer Borges

Sexta-feira (15)

ARENA 01

14h – (Painel 01) Secagem a gás do café conilon: Eficiência e qualidade, com Aline Silva, Welington Marré, Guilherme Cabral e Noel Carlos Antunes da Costa

15h – (Painel 02) Irrigação como ferramenta para alta produtividade do Café Arábica, com Aline Silva, Cristiano Ricardo, Wescley Henrique Silva Marion e Luan Peroni Venancio

16h – Oportunidades do Sicoob para o Plano Safra, com Diego Mancini Três

17h – Você já compra online? Conheça o Broto!, com Bruno Henrique de Oliveira

ARENA 02

14h – Encontro de Dirigentes Sindicais, Lideranças e Produtores Rurais

15h30 – Palestra “IA: onde estamos de fato?”, com Patrick Schneider

17h – Selos de Identificação Artesanal: Selo Arte e Selo Queijo Artesanal, com Fabiano Fiuza

17h30 – Tecnologias inovadoras na cultura do alho: a experiência do ES, com Andréa Ferreira da Costa e Rosemiro Schmidt

19h – Sicredi Educação Financeira: Construindo um futuro com longevidade e prosperidade, com Rafael de Souza Leal

Sábado (16)

ARENA 01

15h – IntegraCar ES, com Patrícia Borges Dias

16h – Role que rende, com Simone Lima Taiquini

17h – Você já compra online? Conheça o Broto!, com Bruno Henrique de Oliveira

18h – Crédito Consciente para o seu negócio, com Luiz Filipe de Souza Araujo

ARENA 02

14h – Nota Fiscal Rural e Imposto de Renda para o Produtor Rural – Reforma Tributária, com Gisele Rosa

15h30 – Resultados na prática do turismo rural em Cachoeiro de Itapemirim, com Maria Isabel Bremide Soares e Adriana Gonçalves Pinheiro

Serviço

Agrintex ES 2026