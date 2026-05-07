AGRINTEX EXPO 2026 deve reunir 10 mil visitantes e movimentar R$ 3 milhões no ES
O evento pretende reunir produtores rurais, empresas, profissionais técnicos e empreendimentos ligados ao turismo rural e à agroindústria.
Entre os dias 14 e 16 de maio de 2026, o SESC de Cachoeiro de Itapemirim receberá a AGRINTEX EXPO 2026. Promovida pelo Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, a feira nasce com a proposta de fortalecer o agronegócio regional por meio da inovação, capacitação e geração de negócios.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento pretende reunir produtores rurais, empresas, profissionais técnicos e empreendimentos ligados ao turismo rural e à agroindústria. Além disso, a expectativa é atrair visitantes de diferentes municípios do sul capixaba, como Atílio Vivacqua e Vargem Alta.
O evento
A AGRINTEX EXPO 2026 surge como uma estratégia para enfrentar desafios ainda presentes no campo. Assim, entre eles estão o baixo acesso a tecnologias modernas, dificuldades de capacitação técnica, limitações de crédito e mercado, além da pouca integração entre produtores, empresas e instituições.
Dessa forma, a feira vai reunir soluções voltadas à modernização do agro. O público encontrará tecnologias como drones, inteligência artificial e softwares agrícolas. Ao mesmo tempo, o evento oferecerá capacitações, treinamentos e rodadas de negócios para estimular novas parcerias comerciais e ampliar oportunidades no setor.
Diversificação da renda no campo
Outro foco importante será a diversificação da renda no campo. Por isso, a programação também vai destacar o turismo rural, a gastronomia e iniciativas ligadas à agroindústria regional. A proposta é conectar inovação, experiência e desenvolvimento econômico sustentável.
A estrutura
A estrutura da feira contará com uma área de 3 mil metros quadrados. O espaço terá pavilhões de exposição, auditórios com capacidade para até 100 pessoas, praça de alimentação e áreas temáticas voltadas ao networking e convivência.
Além disso, a organização projeta números expressivos para a primeira edição. A expectativa é receber cerca de 10 mil visitantes e reunir pelo menos 100 empresas expositoras. O evento ainda pretende promover entre 10 e 20 atividades de capacitação e gerar, no mínimo, R$ 3 milhões em negócios.
A AGRINTEX EXPO 2026 também deverá impulsionar setores indiretos da economia regional, como comércio, hotelaria e serviços. Segundo a organização, a iniciativa busca consolidar Cachoeiro de Itapemirim como um dos polos estratégicos do agronegócio no Espírito Santo.
Eixos temáticos
Entre os eixos temáticos confirmados estão tecnologias para o agro, inovação, startups, máquinas e equipamentos, turismo rural e o fórum de debates Espaço Agro Total. A expectativa é criar um ambiente de troca de conhecimento e fortalecimento das cadeias produtivas da região.
Com foco em inovação, capacitação e conexões comerciais, a AGRINTEX EXPO 2026 pretende ampliar a visibilidade dos empreendimentos rurais e estimular o desenvolvimento sustentável do sul do Espírito Santo.
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