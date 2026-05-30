Ambulância que transportava grávida pega fogo na BR-482 entre Alegre e Celina
Ambulância de Ibitirama pegou fogo na BR-482, entre Alegre e Celina. Gestante, acompanhante e motorista saíram ilesos.
Uma ambulância da Prefeitura de Ibitirama pegou fogo na BR-482, no trecho entre Alegre e o distrito de Celina, na tarde desta sexta-feira (29). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações do secretário municipal de Saúde de Alegre, o veículo transportava uma gestante, um acompanhante e o motorista no momento em que o incêndio teve início. Todos conseguiram deixar a ambulância em segurança antes que as chamas se espalhassem.
Ainda de acordo com o secretário, a ambulância pertence ao município de Ibitirama e seguia viagem quando ocorreu o incidente. As causas do incêndio não foram informadas até o momento.
Para garantir a continuidade do atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde de Alegre disponibilizou outra ambulância para transportar a gestante, o acompanhante e o motorista até o destino final em Ibitirama.
O incêndio chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia. Apesar dos danos ao veículo, não houve registro de vítimas ou feridos.
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