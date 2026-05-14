Bitcoin tem o melhor mês em um ano: 3 sinais explicam o rally de abril

Abril foi o mês do Bitcoin. Registou uma valorização de cerca de 13% – algo que ainda não tinha acontecido nos últimos 12 meses. O bitcoin hoje real ronda os R$389,350.43 ultrapassando os 77 mil dólares. Isto é uma grande recuperação se tivermos em conta que já andou perto dos 60 mil dólares em fevereiro.

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Este movimento não aconteceu por acaso nem foi impulsionado por um único evento. Pelo contrário, resultou da combinação de três sinais-chave que surgiram num curto espaço de tempo e que, juntos, criaram as condições ideais para um rally sólido. Entre liquidez crescente, retorno do capital institucional e melhoria do contexto geopolítico, o mercado encontrou o impulso necessário para inverter a tendência.

Um mês de viragem para o Bitcoin

Depois de cinco meses consecutivos de descidas, a sequência negativa mais longa desde 2018, o Bitcoin conseguiu finalmente recuperar terreno. Este tipo de inversão é particularmente relevante porque demonstra uma mudança estrutural no sentimento do mercado.

Mais do que a subida em si, o que chama a atenção é a forma como ela aconteceu: de forma gradual, sustentada e com base em fundamentos concretos. Três fatores distintos começaram a alinhar-se ao longo de duas semanas, criando um efeito cumulativo que impulsionou o preço.

Sinal 1: aumento da liquidez com expansão do USDT

O primeiro grande indicador foi o crescimento da oferta de Tether, a principal stablecoin do mercado. Em meados de abril, a sua oferta aumentou cerca de 5 mil milhões de dólares em apenas duas semanas, aproximando-se dos 150 mil milhões em circulação.

Este tipo de expansão é frequentemente visto como um sinal de entrada de novo capital no ecossistema cripto. Na prática, significa que investidores, tanto institucionais como privados, estão a converter dinheiro tradicional em stablecoins, preparando-se para investir.

Historicamente, aumentos significativos na oferta de USDT precederam grandes subidas do Bitcoin. Isso acontece porque o capital já está dentro do mercado, apenas à espera do momento certo para ser alocado.

Neste caso, o crescimento foi particularmente relevante por surgir após um período de estagnação. Ou seja, não se tratou apenas de mais liquidez, mas sim de uma mudança clara de comportamento por parte dos investidores.

Sinal 2: retorno do capital institucional via ETFs

O segundo fator determinante foi o regresso das entradas consistentes em ETFs spot de Bitcoin. Estes instrumentos financeiros permitem que investidores tradicionais tenham exposição ao BTC sem precisarem comprar diretamente a criptomoeda.

Durante abril, os ETFs registaram vários dias consecutivos de entradas líquidas positivas, incluindo um pico diário de cerca de 238 milhões de dólares. No total, os ativos sob gestão ultrapassaram os 96,5 mil milhões.

Mais importante do que os valores absolutos foi a consistência. Nos meses anteriores, os fluxos eram irregulares, alternando entre entradas e saídas. Em abril, esse padrão mudou, indicando uma confiança renovada por parte do capital institucional.

Além disso, empresas como a MicroStrategy reforçaram essa tendência ao anunciar compras massivas de Bitcoin. A empresa adicionou milhares de BTC às suas reservas, consolidando-se como um dos maiores detentores corporativos.

Quando grandes instituições compram de forma consistente, criam uma pressão de procura difícil de contrariar, especialmente num mercado com oferta limitada.

Sinal 3: alívio geopolítico melhora o sentimento

O terceiro elemento foi a redução das tensões geopolíticas, nomeadamente após um cessar-fogo envolvendo os Estados Unidos e o Irão.

Este tipo de desenvolvimento teve um impacto direto no sentimento do mercado. Até então, o medo de uma escalada militar e de um choque nos preços do petróleo estava a afastar investidores de ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Com o alívio das tensões, o cenário macroeconómico tornou-se mais favorável. O índice de medo e ganância do mercado cripto saiu de níveis de “medo extremo” para uma zona mais neutra, refletindo maior confiança.

Este fator foi crucial porque desbloqueou os outros dois sinais. Com menos risco no horizonte, o capital que estava parado em stablecoins começou a ser investido, e os fluxos institucionais ganharam força.

O papel do short squeeze na aceleração do rally

Embora os três sinais expliquem a base da subida, o movimento foi amplificado por um fenômeno conhecido como “short squeeze”.

Durante semanas, muitos traders estavam posicionados para a queda do Bitcoin, com taxas de financiamento negativas nos mercados futuros. Isso significa que havia um excesso de posições vendidas.

Quando o preço começou a subir, esses traders foram forçados a fechar posições; comprando BTC para limitar perdas. Este efeito criou uma reação em cadeia, acelerando ainda mais a subida.

Situações semelhantes já ocorreram no passado, como após o colapso da FTX em 2022, quando o mercado recuperou de forma agressiva.

O que esperar a seguir?

Apesar da forte recuperação, muitos analistas acreditam que o movimento pode ainda não ter terminado. A combinação de liquidez crescente, procura institucional e melhoria do sentimento continua presente.

No entanto, existem riscos. Questões macroeconômicas, políticas monetárias e eventuais tensões geopolíticas podem voltar a pressionar o mercado.

Ainda assim, o rally de abril mostra que o Bitcoin continua altamente sensível a mudanças de liquidez e sentimento, e que movimentos significativos podem acontecer rapidamente quando vários fatores se alinham.