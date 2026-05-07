Calçada de ponte em Marataízes é isolada após danos estruturais

Parte da calçada lateral da ponte que liga o Pontal à Barra de Itapemirim, em Marataízes, apresenta sinais de comprometimento estrutural. O local está com afundamento, rachaduras e trechos do concreto quebrados, além da proteção lateral danificada.

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Em outro ponto da mesma ponte, um buraco aberto na calçada expõe ferragens e concreto deteriorado. Apesar de a pista de rolamento aparentar estar preservada, os danos representam riscos para pedestres e ciclistas que utilizam a travessia diariamente.

De acordo com a Prefeitura de Marataízes, o trecho afetado é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O órgão já foi notificado sobre a situação e informou que o reparo deverá ser realizado no prazo de até duas semanas.

A Defesa Civil de Marataízes realizou a sinalização e o isolamento da área danificada para evitar acidentes envolvendo pedestres e veículos.