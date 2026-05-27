Caminhão com chapas de granito tomba em Cachoeiro

Um caminhão carregado com chapas de granito tombou no início da tarde desta quarta-feira (27), na rodovia ES-166, na localidade de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

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Segundo informações, o motorista ficou ferido após o acidente e foi socorrido por populares que passavam pelo local. Socorristas de um hospital particular, que trafegavam pela rodovia no momento do tombamento, também ajudaram no atendimento à vítima.

O caminhão transportava chapas de granito quando perdeu o controle e tombou às margens da pista. As causas do acidente ainda não foram informadas.

O trânsito na região exigiu atenção redobrada dos motoristas durante o atendimento da ocorrência e retirada do veículo.