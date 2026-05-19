Carreta com bloco de granito tomba em Cachoeiro e deixa motorista ferido
Carreta que transportava bloco de granito tombou na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim. Motorista sofreu ferimentos leves.
Um tombamento de carreta foi registrado na manhã desta terça-feira (19), na ES-482, na região de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu em uma curva localizada após o viaduto, no sentido de Nassau.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações de populares, a carreta que transportava um bloco de granito acabou tombando no acostamento da rodovia. Com o impacto, moradores que passavam pelo local ajudaram a socorrer o motorista.
O condutor teve ferimentos leves e recebeu auxílio ainda no local. As causas do acidente não foram divulgadas. O trânsito na região pode apresentar lentidão devido à ocorrência.
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