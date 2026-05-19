Segurança

Carreta com bloco de granito tomba em Cachoeiro e deixa motorista ferido

Carreta que transportava bloco de granito tombou na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim. Motorista sofreu ferimentos leves.

Foto: Divulgação/Leitor Aquinoticias.com

Um tombamento de carreta foi registrado na manhã desta terça-feira (19), na ES-482, na região de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu em uma curva localizada após o viaduto, no sentido de Nassau.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo informações de populares, a carreta que transportava um bloco de granito acabou tombando no acostamento da rodovia. Com o impacto, moradores que passavam pelo local ajudaram a socorrer o motorista.

O condutor teve ferimentos leves e recebeu auxílio ainda no local. As causas do acidente não foram divulgadas. O trânsito na região pode apresentar lentidão devido à ocorrência.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

AcidentesCachoeiro de Itapemirim

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por