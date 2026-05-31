Carreta tomba na ES-486 em Cachoeiro de Itapemirim

Uma carreta tombou na ES-486, na altura da localidade de Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã deste domingo (31).

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De acordo com as primeiras informações, o veículo tombou às margens da rodovia por motivos que ainda serão apurados. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas oficialmente. Equipes responsáveis pelo atendimento e pela segurança viária atuaram no local para garantir a remoção do veículo e a normalização do trânsito.

O caso deverá ser apurado para esclarecer as causas do tombamento.