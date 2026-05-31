Carreta tomba na ES-486 em Cachoeiro de Itapemirim
Acidente com carreta foi registrado na ES-486, em Vargem Grande do Soturno, Cachoeiro de Itapemirim. Motorista sofreu ferimentos leves.
Uma carreta tombou na ES-486, na altura da localidade de Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã deste domingo (31).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com as primeiras informações, o veículo tombou às margens da rodovia por motivos que ainda serão apurados. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local.
As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas oficialmente. Equipes responsáveis pelo atendimento e pela segurança viária atuaram no local para garantir a remoção do veículo e a normalização do trânsito.
O caso deverá ser apurado para esclarecer as causas do tombamento.
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