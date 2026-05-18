Chay Suede se pronuncia após suposto 'constrangimento' no 'Domingão

Chay Suede se explicou após se pego desprevenido no último domingo (17), durante participação no Domingão com Huck. No programa, Luciano Huck trouxe algumas imagens do início da careira do ator, que após aparentar constrangimento, falou sobre o tema em suas redes sociais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante o Domingão com Huck, os elencos de Três Graças e Quem Ama Cuida foram convidados para fazer a passagem de bastão entre as novelas – a primeira exibiu seu último capítulo na sexta-feira (15), enquanto a segunda estreia nesta segunda (18). O apresentador, ao falar com o ator, perguntou-lhe sobre seu início de carreira, citando os programas Ídolos e Rebeldes.

Leia também: Morre Tom Kane, de ‘Star Wars’ e ‘Meninas Superpoderosas’, aos 64 anos

Quando foram exibidas imagens de Suede da época referida, o ator aparentou desconforto. “Sempre a passagem de bastão foi uma coisa respeitosa aqui dentro. A gente vinha, era homenageado, teoricamente, via cenas da novela que a gente ia fazer… O que é que tá havendo hoje?”, perguntou.

A postagem de Suede

Nesta segunda-feira (18), Chay Suede usou os stories de seu Instagram para comentar a situação. Segundo o ator, fãs de Rebeldes criticaram o ator por sua postura, afirmando que ele seria ingrato pela oportunidade.

“Foi aquele tipo de brincadeira que a gente faz quando a nossa mãe está mostrando foto nossa antiga pra primeira namorada, sabe? Que você não sabe o que vem. Não porque você não se orgulha da sua infância ou qualquer coisa assim”, afirmou.

Reforçando ter orgulho de sua trajetória, ele disse: “O Ídolos tem uma importância imensa para mim”. Não é motivo, para mim, de constrangimento em nível nenhum, muito menos o Rebeldes, que foi a minha escola”.

Demonstrando gratidão por ter integrado o elenco do programa e afirmando que sua fala tratou-se de uma brincadeira, o ator reforçou o pedido de desculpas aos fãs de Rebeldes. “Meu coração vai ser rebelde para sempre.”