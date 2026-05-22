Christina Rocha anuncia saída do SBT após impasse contratual

Christina Rocha anunciou nesta sexta-feira (22), que deixou novamente o SBT. A apresentadora confirmou o encerramento do vínculo com a emissora da família Abravanel em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual comentou os motivos da decisão e desabafou sobre os rumos de sua passagem mais recente pelo canal.

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A saída acontece exatamente um ano após seu retorno à emissora, na qual reassumiu o comando do Casos de Família. Segundo Christina, o desgaste começou após divergências relacionadas à renovação contratual e mudanças envolvendo o programa.

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‘Eu estou livre agora’

No vídeo compartilhado no Instagram, Christina explicou que já vinha conversando com o SBT sobre a possibilidade de não renovar o contrato. “Como sempre, fui clara com vocês, eu tô aqui para dizer o seguinte: eu não estou mais no SBT”, afirmou a apresentadora.

Ela contou ainda que havia informado a emissora sobre sua insatisfação meses antes do encerramento oficial do vínculo. “Há três meses eu já tinha avisado o SBT sobre uma cláusula no contrato, dizendo que eu não ia renovar do jeito que estava”, declarou.

Segundo a comunicadora, o contrato chegou oficialmente ao fim no último dia 15 de maio.

“Eu tô livre agora. Livre como pássaro”, disse.

‘Talvez eu não tivesse voltado’

Durante o desabafo, Christina também admitiu arrependimento em relação ao retorno ao canal. Sem entrar em detalhes sobre os bastidores, a apresentadora afirmou que não esperava os rumos que o projeto tomaria.

“Confesso que talvez não tivesse voltado, se eu soubesse que ia levar para esse caminho”, afirmou.

Na sequência, ela ressaltou que respeita as decisões estratégicas da emissora, mas cobrou reconhecimento profissional.

“Respeito a estratégia do SBT, mas também tem que me respeitar”, disparou.

A fala rapidamente repercutiu entre fãs e internautas, especialmente pela forte identificação da apresentadora com o estilo popular que marcou a história do canal.

Mudanças no ‘Casos de Família’ geraram desconforto

Nos últimos meses, Christina já vinha demonstrando publicamente insatisfação com alterações envolvendo o programa Casos de Família. A atração deixou a programação diária e passou a ocupar apenas a faixa de sábado, mudança que desagradou a apresentadora.

O retorno ao SBT havia sido anunciado em 2025, cerca de um ano após sua saída anterior da emissora. No entanto, a nova passagem acabou durando menos de doze meses.

Trajetória histórica na televisão

Christina Rocha construiu uma das trajetórias mais conhecidas da televisão popular brasileira. Formada em jornalismo, ela iniciou a carreira na antiga TVS, atual SBT, nos anos 1980, e ganhou notoriedade em programas como O Povo na TV e Aqui Agora.

Ao longo das décadas, também comandou atrações como Alô, Christina, Fantasia e Programa Livre, além de participações em projetos de outras emissoras. Porém, foi à frente do Casos de Família que consolidou uma das fases mais marcantes de sua carreira.

Christina assumiu a apresentação do programa em 2009, substituindo Regina Volpato, e permaneceu como um dos rostos mais reconhecidos da atração por mais de uma década.

Apresentadora diz estar pronta para recomeçar

Apesar do encerramento do vínculo com o SBT, Christina afirmou que já está envolvida em novos projetos e garantiu que pretende continuar trabalhando.

“Estou com novos projetos, novas coisas e pronta pra recomeçar”, declarou ao fim do vídeo.

A apresentadora também agradeceu ao carinho do público e reforçou que encara o momento como um novo ciclo profissional.