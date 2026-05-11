Cidade Expo Inovadora: IA e profissões do futuro pautam abertura do evento em Alegre

A cidade de Alegre vai receber, nos dias 20 e 21 de maio, mais uma edição da Cidade Expo Inovadora, evento voltado à inovação, tecnologia, empreendedorismo e educação. A programação será realizada no Parque de Exposição de Alegre, das 13h às 21h30, com entrada gratuita. Um dos destaques do primeiro dia será a palestra “Profissões do Futuro e Inteligência Artificial”, ministrada por representantes do Instituto Federal do Espírito Santo campus Alegre.

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O debate está marcado para as 15h45 do dia 20 de maio e vai abordar os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, as novas competências exigidas pelas empresas e as oportunidades profissionais ligadas às tecnologias emergentes.

A proposta é aproximar estudantes, empreendedores e a comunidade das transformações que já estão em curso no cenário profissional.

Além da palestra, a abertura oficial do evento contará com o lançamento da segunda edição do programa Gênesis Caparaó, além de painéis sobre cidades inteligentes, empreendedorismo e protagonismo jovem.

A programação também inclui momentos de networking, troca de experiências e apresentações culturais, como música ao vivo na área de alimentação.

Programação

Dia 20 maio – QUARTA-FEIRA

13h – Abertura e acolhida

14h – Abertura oficial e lançamento da 2ª edição do programa Gênesis Caparaó

14h30 – Painel: Cidades Inteligentes na Prática – Lab Escritório de Dados / Prefeitura de Alegre

15h45 – Profissões do Futuro e Inteligência Artificial – Ifes Alegre

17h – Painel Jovem: Empreendedorismo e Protagonismo

19h – Música ao vivo – Área de Alimentação

Dia 21 maio – QUINTA-FEIRA

13h – Abertura do dia

13h30 – Inovação que Gera Desenvolvimento Local – Ufes

15h00 – Painel Sementes do Rio Doce / Seeds / Gênesis

17h00 – Painel: Jovens, Tecnologia e Futuro (Secti)

19h – Música ao vivo – Área de Alimentação