Cidade Expo Inovadora: IA e profissões do futuro pautam abertura do evento em Alegre
O debate está marcado para as 15h45 do dia 20 de maio e vai abordar os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, as novas competências exigidas pelas empresas e as oportunidades profissionais ligadas às tecnologias emergentes.
A cidade de Alegre vai receber, nos dias 20 e 21 de maio, mais uma edição da Cidade Expo Inovadora, evento voltado à inovação, tecnologia, empreendedorismo e educação. A programação será realizada no Parque de Exposição de Alegre, das 13h às 21h30, com entrada gratuita. Um dos destaques do primeiro dia será a palestra “Profissões do Futuro e Inteligência Artificial”, ministrada por representantes do Instituto Federal do Espírito Santo campus Alegre.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O debate está marcado para as 15h45 do dia 20 de maio e vai abordar os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, as novas competências exigidas pelas empresas e as oportunidades profissionais ligadas às tecnologias emergentes.
A proposta é aproximar estudantes, empreendedores e a comunidade das transformações que já estão em curso no cenário profissional.
Além da palestra, a abertura oficial do evento contará com o lançamento da segunda edição do programa Gênesis Caparaó, além de painéis sobre cidades inteligentes, empreendedorismo e protagonismo jovem.
A programação também inclui momentos de networking, troca de experiências e apresentações culturais, como música ao vivo na área de alimentação.
Programação
Dia 20 maio – QUARTA-FEIRA
13h – Abertura e acolhida
14h – Abertura oficial e lançamento da 2ª edição do programa Gênesis Caparaó
14h30 – Painel: Cidades Inteligentes na Prática – Lab Escritório de Dados / Prefeitura de Alegre
15h45 – Profissões do Futuro e Inteligência Artificial – Ifes Alegre
17h – Painel Jovem: Empreendedorismo e Protagonismo
19h – Música ao vivo – Área de Alimentação
Dia 21 maio – QUINTA-FEIRA
13h – Abertura do dia
13h30 – Inovação que Gera Desenvolvimento Local – Ufes
15h00 – Painel Sementes do Rio Doce / Seeds / Gênesis
17h00 – Painel: Jovens, Tecnologia e Futuro (Secti)
19h – Música ao vivo – Área de Alimentação
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