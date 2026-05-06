Com mais oferta e menor demanda, preço dos ovos recua em abril, aponta Cepea

Após um período de alta entre fevereiro e março, os preços dos ovos registraram queda significativa em abril. De acordo com levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), as cotações acumulam recuo de até 14% na parcial do mês, considerando dados até o dia 29. Em diversas regiões monitoradas, os valores atingiram o menor patamar real para o mês dos últimos quatro anos.

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