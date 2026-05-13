Como a operação de Alexandro Alves em Miami aposta na eficiência comercial para destravar o crescimento de pequenas empresas nos Estados Unidos

As pequenas e médias empresas continuam sendo a base da economia americana. De acordo com a U.S. Small Business Administration, são mais de 33 milhões de negócios responsáveis por cerca de 60% dos empregos no país. Ainda assim, boa parte dessas empresas enfrenta um desafio recorrente: crescer de forma previsível em um ambiente marcado por escassez de mão de obra qualificada, aumento de custos operacionais e dificuldade em estruturar processos comerciais consistentes.

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Nos últimos anos, esse cenário passou a ser visto também sob uma ótica mais ampla. A eficiência das pequenas empresas tem impacto direto na resiliência econômica dos Estados Unidos, especialmente em cadeias fragmentadas, onde falhas comerciais significam perda de receita, desperdício de demanda e menor geração de empregos.

É nesse contexto que surge, em Miami, a THREEAX GLOBAL SOLUTIONS LLC, empresa fundada por Alexandro Alves com foco na estruturação e execução de operações comerciais para PMEs. A proposta não parte de uma lógica tradicional de consultoria, mas de atuação direta sobre um dos principais gargalos dessas empresas: a incapacidade de transformar demanda em receita de forma organizada.

A operação foi desenhada para atender negócios que já possuem produto validado, mas encontram dificuldade em escalar vendas. Em vez de depender da formação interna de equipes comerciais, processo que pode levar meses e consumir recursos relevantes, o modelo aposta na implementação imediata de processos estruturados, com apoio de tecnologia e rotinas padronizadas.

Na prática, isso envolve desde a organização de funis de vendas e definição de metas até a utilização de sistemas de CRM e automação para prospecção e relacionamento com clientes. O objetivo não é substituir o empresário, mas reduzir a dependência direta do fundador no processo comercial, um dos fatores mais comuns de estagnação em pequenas empresas.

Esse tipo de abordagem dialoga com uma tendência observada em estudos recentes da McKinsey & Company, que apontam que empresas que estruturam suas operações comerciais com base em dados e integração digital tendem a apresentar maior previsibilidade de receita e crescimento mais consistente, especialmente no segmento B2B.

A escolha de Miami como base também não é casual. A cidade se consolidou como um dos principais pólos de conexão entre mercados internacionais e o ecossistema empresarial americano, concentrando um grande volume de pequenas empresas em expansão, muitas delas inseridas em cadeias de distribuição e serviços que exigem eficiência operacional para se manter competitivas.

Sem recorrer a promessas amplas, o modelo proposto por Alexandro Alves parte de um princípio simples, mas ainda pouco aplicado em grande parte das PMEs: vendas não como esforço individual, mas como sistema. Ao organizar processos, padronizar rotinas e integrar tecnologia à operação comercial, a expectativa é reduzir desperdícios, aumentar a taxa de conversão e dar maior previsibilidade ao crescimento.

Em um ambiente econômico onde eficiência deixou de ser diferencial e passou a ser necessidade, iniciativas voltadas à estruturação comercial tendem a ganhar espaço. Para muitas pequenas empresas americanas, a capacidade de vender melhor, com menos dependência de tentativa e erro, pode ser o fator que separa estagnação de expansão sustentável.