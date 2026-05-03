Condutor sem habilitação é detido após fuga e direção perigosa em Cachoeiro
Condutor sem habilitação é detido após fuga em alta velocidade e direção perigosa em Cachoeiro de Itapemirim. Caso ocorreu na Rua 25 de Março.
Um condutor foi detido na manhã deste sábado (2) após protagonizar uma fuga em alta velocidade pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim, colocando pedestres e motoristas em risco.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a ocorrência, por volta das 11h55, uma equipe de motopatrulha avistou uma motocicleta com irregularidades — escapamento adulterado e ausência de retrovisor — na Rua 25 de Março, nas proximidades da Ponte Fernando de Abreu.
Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga, percorrendo diversas vias da cidade em alta velocidade. Durante o acompanhamento, os policiais realizaram a contenção com uso progressivo da força. Na ação, uma motocicleta da equipe sofreu queda, resultando em danos materiais.
O indivíduo foi identificado como inabilitado. Apesar da fuga, nada de ilícito foi encontrado com ele ou em seu desfavor. A motocicleta, que não possuía restrições, foi removida ao pátio do DETRAN-ES.
O condutor foi apreendido e algemado devido ao risco de nova tentativa de fuga. Ele apresentava escoriações decorrentes da queda, sem indícios de maus-tratos, e foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.
Os pertences do indivíduo foram entregues ao pai, que compareceu à unidade policial durante o registro da ocorrência.
Fiscalização e segurança no trânsito
Casos de direção perigosa e desobediência à ordem policial representam risco elevado à população e reforçam a importância das ações de fiscalização em Cachoeiro de Itapemirim.
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