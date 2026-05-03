Condutor sem habilitação é detido após fuga e direção perigosa em Cachoeiro

Um condutor foi detido na manhã deste sábado (2) após protagonizar uma fuga em alta velocidade pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim, colocando pedestres e motoristas em risco.

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De acordo com a ocorrência, por volta das 11h55, uma equipe de motopatrulha avistou uma motocicleta com irregularidades — escapamento adulterado e ausência de retrovisor — na Rua 25 de Março, nas proximidades da Ponte Fernando de Abreu.

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga, percorrendo diversas vias da cidade em alta velocidade. Durante o acompanhamento, os policiais realizaram a contenção com uso progressivo da força. Na ação, uma motocicleta da equipe sofreu queda, resultando em danos materiais.

O indivíduo foi identificado como inabilitado. Apesar da fuga, nada de ilícito foi encontrado com ele ou em seu desfavor. A motocicleta, que não possuía restrições, foi removida ao pátio do DETRAN-ES.

O condutor foi apreendido e algemado devido ao risco de nova tentativa de fuga. Ele apresentava escoriações decorrentes da queda, sem indícios de maus-tratos, e foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.

Os pertences do indivíduo foram entregues ao pai, que compareceu à unidade policial durante o registro da ocorrência.

Fiscalização e segurança no trânsito

Casos de direção perigosa e desobediência à ordem policial representam risco elevado à população e reforçam a importância das ações de fiscalização em Cachoeiro de Itapemirim.