Confira farmácias de plantão em Cachoeiro neste feriado

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, organiza o esquema de farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim para esta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho. Dessa forma, o município garante o acesso da população a medicamentos, mesmo com o funcionamento reduzido de outros serviços.

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Além disso, a escala inclui estabelecimentos distribuídos em diferentes bairros, o que amplia a cobertura e facilita o atendimento. Entre as unidades de plantão, estão a Drogaria Cachoeiro, localizada na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro, e a Drogaria Júlia, com unidades nos bairros Gilberto Machado, Zumbi e Boa Vista. Também integram a lista a Farmácia Vida, no bairro Ferroviários, e a Drogaria Avenida, em Teixeira Leite.

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Enquanto isso, o horário de funcionamento segue regras específicas. As drogarias localizadas no Centro e na região do Guandu atendem obrigatoriamente das 7h às 22h. Já nos demais bairros, o funcionamento ocorre das 7h às 19h, podendo, no entanto, ser estendido até as 22h de forma facultativa. Assim, a organização do plantão assegura maior flexibilidade no atendimento ao público.

Além de garantir o funcionamento das farmácias, a Vigilância Sanitária mantém canais abertos para sugestões e reclamações. Dessa maneira, os moradores podem entrar em contato por e-mail ou telefone para registrar demandas relacionadas ao serviço. Com isso, o município reforça o acompanhamento e a qualidade do atendimento prestado durante o feriado.

Portanto, mesmo em um dia de paralisação parcial de atividades, a população conta com uma rede organizada de atendimento farmacêutico. Dessa forma, o plantão contribui para a continuidade dos cuidados com a saúde e assegura suporte essencial em momentos de necessidade.