Confira farmácias de plantão em Cachoeiro neste feriado
Serviço garante acesso a medicamentos em diferentes regiões da cidade durante o feriado de 1º de maio
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, organiza o esquema de farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim para esta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho. Dessa forma, o município garante o acesso da população a medicamentos, mesmo com o funcionamento reduzido de outros serviços.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, a escala inclui estabelecimentos distribuídos em diferentes bairros, o que amplia a cobertura e facilita o atendimento. Entre as unidades de plantão, estão a Drogaria Cachoeiro, localizada na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro, e a Drogaria Júlia, com unidades nos bairros Gilberto Machado, Zumbi e Boa Vista. Também integram a lista a Farmácia Vida, no bairro Ferroviários, e a Drogaria Avenida, em Teixeira Leite.
Leia também: Festival une música, gastronomia e sustentabilidade em Itapemirim
Enquanto isso, o horário de funcionamento segue regras específicas. As drogarias localizadas no Centro e na região do Guandu atendem obrigatoriamente das 7h às 22h. Já nos demais bairros, o funcionamento ocorre das 7h às 19h, podendo, no entanto, ser estendido até as 22h de forma facultativa. Assim, a organização do plantão assegura maior flexibilidade no atendimento ao público.
Além de garantir o funcionamento das farmácias, a Vigilância Sanitária mantém canais abertos para sugestões e reclamações. Dessa maneira, os moradores podem entrar em contato por e-mail ou telefone para registrar demandas relacionadas ao serviço. Com isso, o município reforça o acompanhamento e a qualidade do atendimento prestado durante o feriado.
Portanto, mesmo em um dia de paralisação parcial de atividades, a população conta com uma rede organizada de atendimento farmacêutico. Dessa forma, o plantão contribui para a continuidade dos cuidados com a saúde e assegura suporte essencial em momentos de necessidade.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726