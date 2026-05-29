Corpus Christi de Castelo usará mais de 80 toneladas de materiais

A grandiosidade do Corpus Christi de Castelo não é medida apenas pela fé e devoção dos seus voluntários.

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Ela pode ser vista também pelos números. Considerada a primeira maior celebração de Corpus Christi do Brasil, a festa vai utilizar mais de 80 toneladas de materiais na confecção dos tradicionais tapetes e passadeiras que transformam as ruas da cidade em um cenário de “fé e arte e tradição” a céu aberto.

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Somente de pedra moída (dolomita e calcita) serão consumidas 60 toneladas este ano. Fora os materiais que foram reciclados do ano passado.

Esse material é um dos principais elementos usados na produção das imagens religiosas que ocupam cerca de 1.500 metros lineares, o equivalente a cinco mil metros quadrados de tapetes.

A montagem envolve aproximadamente três mil voluntários e o resultado desse trabalho deve ser apreciado por cerca de 120 mil pessoas, público estimado pelo Corpo de Bombeiros durante a edição de 2025.

Segundo o presidente do Instituto Cultural Irmã Vicência(ICIV), Luciano Travaglia, a quantidade de materiais aumenta a cada edição devido ao aperfeiçoamento das técnicas e ao nível de detalhamento dos desenhos produzidos nos tapetes.

Além da produção artística, a festa mobiliza moradores durante praticamente todo o ano para a coleta dos materiais recicláveis que serão utilizados na edição seguinte.

Parte do trabalho inclui o cultivo das flores crista-de-galo e do cipreste, plantados especialmente para o Corpus Christi, além da coleta e preparação dos diversos materiais usados nos 17 quadros e 17 passadeiras espalhados pelas ruas da cidade.

Materiais são reaproveitados após a festa

A preocupação ambiental também faz parte da organização do evento. Após a procissão, a Prefeitura de Castelo, parceira importante para que a festa aconteça, realiza o recolhimento de alguns materiais utilizados nos tapetes, e parte dos resíduos é reaproveitada em melhorias de estradas vicinais da região.

Segundo Luciano Traváglia, o reaproveitamento integra a própria dinâmica da festa e reforça o compromisso coletivo da celebração com a cidade.

Confira alguns materiais utilizados na confecção dos tapetes:

60 mil quilos de pedra moída (dolomita e calcita);

1000 quilos de granitos coloridos;

200 sacos de cepilho (raspa de madeira);

200 sacos de palha de café;

300 sacos de raspa de pneu;

10 mil quilos de cipreste;

1200 plantas de flor crista-de-galo;

Mais de mil dúzias de flores diversas;

300 quilos de vidro blindex reciclado;

300 quilos de borra de pó de café;

5 mil tampas de garrafa PET;

100 quilos de cola branca;

5 mil tubos de corante xadrez;

500 tubos de sprays coloridos;

5 mil quilos de aço para confecção das formas;

200 folhas de madeirite naval;

Materiais diversos de papelaria e tecidos;

53 totens de 1,80 x 65 para sinalização turística;

5 mil medalhas de Nossa Senhora das Graça;

10 mil cartilhas ilustradas de 54 páginas contando toda a história de Corpus Christi em 2026;

15 mil folders “Guia do Peregrino”, para orientar o turista na visitação aos tapetes;

10 mil folderes detalhando a história da Irmã Vicência e a idealização de Corpus Christi, entre muitos outros materiais de apoio aos fiéis.

Luciano Travaglia, juntamente com o pároco e o prefeito, convidam para que todos prestigiem esse momento de fé.

“Acompanhem a confecção dos tapetes na noite do dia três e o resultado do trabalho no dia quatro e desfrutem da Eucaristia viva em procissão pelas ruas de Castelo”, reforça.

E conclui. “Eu vejo o corpo de Cristo representado naquela Eucaristia em cima do carro andor. É a sensação de ter cumprido um chamado de Deus e da Irmã Vicência”.