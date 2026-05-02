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De onde vêm os nomes dos meses do ano?

Saiba a origem dos nomes dos meses do ano e como a história romana e a mitologia influenciaram o calendário atual.

Foto: Divulgação

Você já parou para pensar por que os meses do ano têm esses nomes? A resposta está diretamente ligada à história da Roma Antiga, à mitologia e até a decisões políticas que moldaram o calendário que usamos hoje.

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O calendário atual tem base no sistema criado pelos romanos e reformado por Júlio César, que instituiu o calendário juliano. Mais tarde, ele foi ajustado pelo calendário gregoriano, adotado em grande parte do mundo. A maioria dos nomes dos meses vem do latim e carrega significados que atravessam séculos.

Janeiro (January)
O nome vem de Jano, o deus dos começos e das transições. Ele é representado com duas faces, simbolizando o olhar para o passado e o futuro. Por isso, janeiro marca o início do ano.

Fevereiro (February)
Deriva de “Februa”, um festival romano de purificação. Era um período dedicado à limpeza espiritual e preparação para o novo ciclo.

Março (March)
Tem origem em Marte. Na Roma Antiga, o ano começava em março, período associado à retomada das atividades militares após o inverno.

Abril (April)
A origem não é totalmente certa, mas pode vir do latim “aperire”, que significa “abrir”, em referência ao florescimento da primavera no hemisfério norte.

Maio (May)
Recebeu esse nome em homenagem a Maia, associada à fertilidade e ao crescimento.

Junho (June)
É ligado a Juno, protetora das mulheres e do casamento.

Julho (July)
Originalmente chamado “Quintilis”, foi renomeado em homenagem a Júlio César após sua morte.

Agosto (August)
Antes conhecido como “Sextilis”, recebeu o nome do imperador Augusto, sucessor de César.

Setembro (September)
Vem de “septem”, que significa sete em latim. Era o sétimo mês no antigo calendário romano.

Outubro (October)
Deriva de “octo”, que significa oito.

Novembro (November)
Vem de “novem”, que significa nove.

Dezembro (December)
Origina-se de “decem”, que significa dez.

Apesar dos nomes indicarem números diferentes da posição atual, isso acontece porque o calendário romano original começava em março. Posteriormente, janeiro e fevereiro foram adicionados ao início do ano, mas os nomes dos meses finais permaneceram.

Assim, mais do que simples divisões do tempo, os meses carregam histórias que misturam cultura, política e religião e continuam presentes no nosso dia a dia até hoje.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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