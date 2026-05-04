Dia das Mães: veja dicas do Procon para evitar prejuízos

Com a proximidade do Dia das Mães, celebrado em 10 de maio, o comércio registra aumento no movimento, tanto em lojas físicas quanto no ambiente online. Diante disso, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim reforça orientações para que os consumidores façam compras com segurança e evitem prejuízos.

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De acordo com o coordenador executivo em exercício do órgão, Rodrigo Sabino, o planejamento é essencial antes de sair às compras. Segundo ele, definir previamente o presente e estabelecer um limite de gastos ajudam o consumidor a comparar preços, avaliar a qualidade dos produtos e evitar compras por impulso, que podem comprometer o orçamento.

Além disso, o Procon destaca a importância de exigir e guardar a nota fiscal. O documento é fundamental em casos de problemas na relação de consumo, especialmente em situações de troca. O órgão alerta que os estabelecimentos não são obrigados a realizar trocas por motivo de gosto ou tamanho, portanto, essa possibilidade deve estar registrada por escrito na nota fiscal ou etiqueta.

Entre as recomendações, o consumidor deve ficar atento às condições específicas de cada produto. No caso de cestas de café da manhã, por exemplo, é importante confirmar previamente os itens, marcas, data e horário de entrega, além de solicitar comprovante. Para roupas, a troca deve ser acordada no momento da compra. Já alimentos precisam apresentar informações claras sobre validade, composição e armazenamento.

Para eletrodomésticos e eletrônicos, a orientação é testar o produto, verificar se atende às necessidades e conferir se o manual está em português, além de exigir o preenchimento da garantia. No caso de celulares, a compra deve ser feita em lojas autorizadas, com embalagem lacrada e documentação completa.

O Procon também alerta para cuidados nas compras online. O ideal é adquirir produtos em sites confiáveis, verificando dados da empresa, como endereço, telefone e políticas de troca e entrega. Além disso, o consumidor deve evitar fornecer informações pessoais desnecessárias e guardar todos os comprovantes da compra.

Por fim, o órgão reforça que os preços devem estar visíveis e as formas de pagamento claramente informadas. Promoções devem ser cumpridas conforme anunciado, e qualquer irregularidade pode ser denunciada.