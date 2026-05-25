Dia do Produtor Rural: a força e a história da mulher do campo

No dia do Produtor Rural, celebrado em 25 de maio, em homenagem aos homens e mulheres que ajudam a movimentar a agricultura brasileira, histórias de dedicação e superação ganham destaque. Entre elas está a trajetória de Crenilda Silva, mulher que passou a vida trabalhando no campo e hoje é considerada símbolo de força e perseverança pela família.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Bailarina representa Cachoeiro durante evento nacional de cultura

Nascida na zona rural de Itapemirim, Crenilda é filha de produtor rural e, desde criança, ajudava o pai na produção de farinha de milho, na plantação de arroz e café. Aos 30 anos, casada, mãe de três filhos e com pouca experiência na pecuária, Crenilda administrou a propriedade da família sozinha. Plantou banana, café, mandioca e feijão, tirava leite e fazia queijos, tudo comercializado visando ao sustento dos filhos.

Com a partida precoce do filho mais novo, ela retornou ao curral um dia após o enterro do caçula. “Eu vesti a calça dele e fui! Em alguns dias, já tirei apenas 1 litro de leite; em outros, já tirei mais de 100 litros”, disse Crenilda.

Durante vinte anos, ela se dedicou à pecuária, na maior parte do tempo sozinha, mas também contava com a ajuda dos filhos. Cleide auxiliava no curral e Mazinho carregava os latões de leite na moto até o resfriador. Em meio ao luto, a fé da mãe fortaleceu os filhos.

“Quando via minha tia no curral, ficava encantada ao observar o trabalho que ela fazia. Sempre muito caprichosa, buscava modernizar tudo o que conseguia. É um trabalho pesado, que não para por causa da chuva, do sol, de domingo ou feriado. Então, para além da romantização de quem via de fora, sei o quanto ela foi batalhadora e guerreira”, disse a sobrinha, Elisa Lacerda.

No Espírito Santo, as mulheres estão transformando o cenário da agropecuária, assumindo papéis de liderança e contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento rural sustentável. Segundo dados do Incaper, as mulheres representam 14% dos produtores rurais no estado.