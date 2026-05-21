Empresa em Cachoeiro busca profissional para manutenção de tacógrafos
Tacógrafo Cachoeiro está com oportunidade aberta para instalação e manutenção de tacógrafos em veículos de passageiros e cargas.
A empresa Tacógrafo Cachoeiro está com vaga de emprego aberta para técnico de instalação e manutenção de tacógrafo, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O profissional será responsável pela instalação e manutenção de tacógrafos em veículos de passageiros e cargas, como caminhões e vans.
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Para participar do processo seletivo, o candidato precisa possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A. Segundo a empresa, o salário será definido a combinar.
Os interessados devem enviar o currículo para os números (28) 99904-1040 ou (28) 99961-6727 aos cuidados de Otacilio Barone Junior.
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