Empresa em Cachoeiro busca profissional para manutenção de tacógrafos

A empresa Tacógrafo Cachoeiro está com vaga de emprego aberta para técnico de instalação e manutenção de tacógrafo, em Cachoeiro de Itapemirim.

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O profissional será responsável pela instalação e manutenção de tacógrafos em veículos de passageiros e cargas, como caminhões e vans.

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Para participar do processo seletivo, o candidato precisa possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A. Segundo a empresa, o salário será definido a combinar.

Os interessados devem enviar o currículo para os números (28) 99904-1040 ou (28) 99961-6727 aos cuidados de Otacilio Barone Junior.