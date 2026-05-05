Família busca mãe e filho desaparecidos em Alegre

Uma mulher de 28 anos e o filho, de 6, estão desaparecidos desde a última sexta-feira (1º), em Alegre, na região do Caparaó.

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Segundo relatos da família, Natália Alves da Silva e Pietro Valentim Alves da Silva foram vistos pela última vez caminhando nas proximidades do Parque de Exposições do município. Desde então, a mulher não atendeu ligações nem fez qualquer contato, o que aumentou a preocupação dos parentes.

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Ainda de acordo com os familiares, nenhum pertence pessoal dos dois foi levado, o que levanta dúvidas sobre as circunstâncias do desaparecimento. Além disso, o menino possui problemas cardíacos e precisa de uso contínuo de medicamentos, o que torna a situação ainda mais delicada.

A Polícia Civil informou que o caso segue em apuração e que detalhes não serão divulgados para não comprometer as investigações. Informações que possam ajudar na localização podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. Ou para o contato da avó paterna de Pietro, por meio do 28 99950-3901.