Família de Minas Gerais é resgatada após afogamento em Marataízes

Um episódio de quase afogamento mobilizou guarda-vidas na manhã desta sexta-feira (2), por volta das 10h20, na Lagoa do Siri, em Marataízes.

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De acordo com informações da equipe de resgate, uma jovem de 19 anos entrou no mar sem conhecer a profundidade da área e acabou caindo em uma vala, entrando em desespero e pedindo socorro. Ao perceber a situação, sua tia (36 anos), que estava próxima, tentou ajudá-la, mas não conseguiu e também acabou se tornando vítima.

Antes da chegada dos guarda-vidas, outros dois familiares entraram na água na tentativa de resgate: o pai (49 anos) e o tio (36 anos) da jovem, o que elevou o risco e totalizou quatro pessoas em situação de perigo.

A equipe, que estava a cerca de 150 metros do local, agiu rapidamente. Com o auxílio de boias de flutuação, os quatro guarda-vidas de plantão iniciaram as manobras e conseguiram retirar todas as vítimas com segurança.

Segundo o relato, três pessoas apresentaram apenas quadro leve, caracterizado como resgate simples. Já o tio (36 anos) apresentou grau inicial de afogamento, com sintomas como tosse, sendo prontamente atendido.

Após o atendimento e coleta de dados para registro da ocorrência, a equipe retornou ao posto.

O caso serve de alerta, especialmente durante o feriado prolongado, período em que a Lagoa do Siri recebe turistas — muitos vindos em excursões e sem conhecimento dos riscos do mar, como valas e mudanças bruscas de profundidade.