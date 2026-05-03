Farmácias de plantão em Cachoeiro neste domingo

Quem precisar de medicamentos pode procurar as farmácias de plantão neste domingo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Além dos remédios, os estabelecimentos também oferecem itens de higiene e produtos essenciais.

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A escala semanal define quais unidades permanecem abertas, garantindo atendimento à população ao longo de todo o dia, inclusive fora do horário comercial.

As farmácias de plantão estão distribuídas em diferentes regiões do município. Dessa forma, os moradores conseguem acesso mais rápido aos serviços, evitando deslocamentos longos em situações de urgência.