Festa da Polenta não será realizada este ano em Venda Nova do Imigrante

A Festa da Polenta não será realizada em 2026 em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A decisão foi tomada na noite de quarta-feira (13), durante Assembleia Ordinária da Associação Festa da Polenta (Afepol), em razão das obras no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conhecido como Polentão, onde o evento é tradicionalmente promovido.

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A avaliação da organização é de que o espaço não terá condições adequadas para receber o público com a estrutura exigida para uma festa desse porte. Embora a conclusão da etapa estrutural esteja prevista para 21 de agosto, caso não haja atrasos, a intervenção não se resume à cobertura ou ao fechamento do galpão, de acordo com fontes que acompanharam a assembleia.

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