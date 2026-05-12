Festival de Inverno movimenta Alegre com shows gratuitos

A cidade de Alegre recebe, entre os dias 14 e 16 de maio, o Festival de Inverno de Alegre 2026. O evento acontece no Parque de Exposições “Geraldo Santos” e reúne atrações musicais, lazer, cultura e gastronomia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a prefeitura, o festival reforça o compromisso da administração com a valorização dos artistas, além de fortalecer o turismo e a economia local.

Leia também: Festival de Inverno de Muqui aposta em grandes shows; confira a programação

Durante os três dias de programação, o público poderá aproveitar música, entretenimento, cultura regional e uma ampla variedade gastronômica.

Programação do Festival de Inverno de Alegre 2026

Local: Parque de Exposições “Geraldo Santos” – Alegre/ES

14 de maio

19h – Show com Leones Gomes

21h – Show com Luan e Eduardo

15 de maio

19h – Show com Banda Polifonia

21h – Show com CASACA

16 de maio

18h – Show com Alan Massini

19h – Show com Marcos Tuim

21h – Show com Aldeia

Além da programação musical e cultural, o evento também contará com a presença da FECAP, Feira de Negócios Capixaba que reunirá importantes empreendedores da região. O espaço ainda terá praça gastronômica, garantindo mais opções de lazer, negócios e entretenimento para o público durante os dias de festa.