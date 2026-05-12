Festival de Inverno movimenta Alegre com shows gratuitos
Evento acontece entre os dias 14 e 16 de maio no Parque de Exposições “Geraldo Santos”
A cidade de Alegre recebe, entre os dias 14 e 16 de maio, o Festival de Inverno de Alegre 2026. O evento acontece no Parque de Exposições “Geraldo Santos” e reúne atrações musicais, lazer, cultura e gastronomia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a prefeitura, o festival reforça o compromisso da administração com a valorização dos artistas, além de fortalecer o turismo e a economia local.
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Durante os três dias de programação, o público poderá aproveitar música, entretenimento, cultura regional e uma ampla variedade gastronômica.
Programação do Festival de Inverno de Alegre 2026
Local: Parque de Exposições “Geraldo Santos” – Alegre/ES
14 de maio
- 19h – Show com Leones Gomes
- 21h – Show com Luan e Eduardo
15 de maio
- 19h – Show com Banda Polifonia
- 21h – Show com CASACA
16 de maio
- 18h – Show com Alan Massini
- 19h – Show com Marcos Tuim
- 21h – Show com Aldeia
Além da programação musical e cultural, o evento também contará com a presença da FECAP, Feira de Negócios Capixaba que reunirá importantes empreendedores da região. O espaço ainda terá praça gastronômica, garantindo mais opções de lazer, negócios e entretenimento para o público durante os dias de festa.
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