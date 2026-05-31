Festival Sabores do Caparaó reúne 12 mil pessoas e impulsiona turismo em Ibitirama

O município de Ibitirama comemorou o sucesso da edição do Festival Sabores do Caparaó, realizado no distrito de Santa Marta. Durante três dias de programação, o evento atraiu cerca de 12 mil visitantes e consolidou a cidade como um dos principais destinos turísticos e gastronômicos da região do Caparaó capixaba.

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Promovido pelo Instituto Panela de Barro, o festival marcou a abertura oficial do circuito gastronômico do Caparaó e reuniu moradores, turistas, empreendedores e produtores locais em uma celebração da culinária, da cultura e das tradições regionais.

Além de valorizar a gastronomia local, o evento movimentou diversos setores da economia, como comércio, hospedagem, artesanato e agroindústria, fortalecendo pequenos negócios e ampliando a visibilidade dos produtos da região. A iniciativa contou com apoio do Sebrae, do Governo do Estado do Espírito Santo e do Governo Federal.

Para a administração municipal, o resultado do festival reforça o potencial de Ibitirama para receber grandes eventos e impulsionar o turismo de experiência no município.

O prefeito Reginaldo Simão destacou a importância da realização do festival para o desenvolvimento local.

“O Festival Sabores do Caparaó evidenciou a nossa vocação para receber grandes eventos e mostrou ao Espírito Santo e ao Brasil o potencial de Ibitirama. Ver nossa população orgulhosa, os empreendedores valorizados e a gastronomia em destaque demonstra que estamos no caminho certo para fortalecer o turismo, a cultura e a economia local”, afirmou.

Com o expressivo público registrado e a ampla participação da comunidade, o Festival Sabores do Caparaó encerra sua passagem por Ibitirama deixando um legado de fortalecimento econômico, promoção cultural e incentivo ao turismo regional.