Fusca capota após bater em poste e deixa dois feridos em Muniz Freire

Um grave acidente registrado na tarde deste sábado (2) deixou duas pessoas gravemente feridas na rodovia ES-379, em Muniz Freire, no trecho entre a sede do município e o distrito de Vieira Machado, nas proximidades da comunidade de Águas Claras.

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Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Espírito Santo, o condutor de um veículo modelo Fusca perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de energia elétrica, que caiu com a força do impacto.

Além do motorista, uma mulher também estava no automóvel e ficou ferida. Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As duas vítimas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, o estado de saúde não foi divulgado.

Com o impacto, o poste caiu e provocou interrupção no fornecimento de energia elétrica e serviços de internet cabeada em parte da comunidade. Equipes da EDP e de operadoras de telecomunicações atuam no local para restabelecer os serviços.