Guilherme Rosa lança consultoria na Flórida para otimizar gestão pública

O setor da construção civil dos Estados Unidos atravessa um momento de forte expansão impulsionado por investimentos bilionários em infraestrutura, habitação e mobilidade urbana. Ao mesmo tempo, o crescimento acelerado do mercado trouxe um problema que preocupa incorporadoras, governos e investidores: a dificuldade de manter produtividade, controle técnico e previsibilidade financeira em obras cada vez mais complexas.

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Estudos recentes da indústria americana apontam que atrasos, retrabalho e falhas operacionais continuam entre os principais responsáveis pelo aumento dos custos em grandes empreendimentos. Além disso, a escassez de profissionais qualificados se tornou um dos maiores gargalos do setor, pressionando empresas a buscar modelos mais eficientes de gestão e fiscalização técnica.

É nesse cenário que o engenheiro civil Daniel Leite de Morais Miranda prepara a entrada da DLMM Build & Solutions no mercado americano. Com foco em governança técnica, inspeção construtiva e controle operacional, a proposta da empresa será atuar justamente em uma das áreas mais sensíveis da construção moderna: a prevenção de falhas durante a execução das obras.

A ideia central do projeto envolve a implementação de rotinas de acompanhamento contínuo das etapas construtivas, metodologia voltada à redução de retrabalho, desperdícios e inconsistências técnicas. Na prática, isso significa criar processos capazes de identificar problemas antes que eles avancem para fases mais críticas da obra, evitando impactos financeiros e atrasos no cronograma.

O modelo acompanha uma transformação que vem ocorrendo em diferentes mercados da engenharia mundial. Em vez de atuar apenas na correção de falhas já consolidadas, empresas passaram a investir em controle preventivo, monitoramento técnico e sistemas de rastreabilidade operacional para aumentar eficiência e reduzir perdas.

A proposta ganha relevância especialmente em estados como o Texas, onde o crescimento urbano e os investimentos em infraestrutura seguem em ritmo acelerado. A região concentra projetos ligados à expansão imobiliária, centros logísticos, mobilidade urbana e empreendimentos corporativos, elevando a demanda por estruturas capazes de oferecer maior segurança operacional e conformidade regulatória.

Segundo especialistas do setor, a busca por produtividade deixou de ser apenas uma questão econômica e passou a representar uma necessidade estratégica da construção civil. O aumento no custo dos materiais, as exigências ambientais e a pressão por entregas mais rápidas vêm obrigando empresas a rever modelos tradicionais de execução.

Dentro desse contexto, a atuação proposta por Daniel busca combinar engenharia de execução, fiscalização técnica e governança de projetos em um mesmo modelo operacional. A expectativa é que a empresa atue tanto em empreendimentos privados quanto em projetos ligados à infraestrutura urbana, oferecendo suporte técnico voltado ao gerenciamento de risco construtivo e à melhoria da eficiência operacional.

A experiência acumulada pelo engenheiro em empreendimentos verticais, obras públicas e projetos certificados internacionalmente servirá como base para a expansão da operação nos Estados Unidos. Ao longo de sua trajetória, Daniel desenvolveu metodologias voltadas à padronização de processos e ao acompanhamento técnico contínuo das obras, com foco na redução de perdas e no fortalecimento da produtividade das equipes em campo.

Além da atuação operacional, a empresa também irá investir em qualificação técnica e disseminação de boas práticas relacionadas à inspeção e gestão construtiva. A formação de profissionais especializados é hoje uma das principais demandas da construção civil americana, sobretudo em áreas ligadas à fiscalização técnica e compliance operacional.

Em um setor que movimenta trilhões de dólares e enfrenta desafios estruturais ligados à produtividade, modelos focados em controle técnico e gestão preventiva passaram a ser vistos como peças importantes para sustentar o crescimento da infraestrutura no país.