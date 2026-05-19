Homem com extensa ficha criminal é detido durante blitz em Cachoeiro 

Um homem com mandado de prisão em aberto por receptação, e com uma extensa ficha criminal por crime de tráfico de drogas e roubo, foi detido na tarde desta segunda-feira (18) durante a Operação Cavalo de Aço, realizada na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com a Polícia Militar, o suspeito conduzia uma moto Honda CG 125 Fan, de cor preta, quando foi abordado pelas equipes durante a fiscalização. Durante a verificação, os militares constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Após consulta ao sistema, também foi identificado um mandado de prisão em aberto contra o homem. Ainda segundo a PM, a moto estava com a documentação regularizada e não apresentava irregularidades administrativas.

O suspeito foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos legais e, de lá, seguiu para o Centro de Detenção Provisória.