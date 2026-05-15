Homem é preso após ameaçar companheira com arma no Sul do ES

Um homem foi detido pela Polícia Militar na quarta-feira (14), após uma ocorrência de ameaça e violência doméstica em Laranja da Terra. A ação foi realizada por uma guarnição do 15º Batalhão da PM, após acionamento do Centro de Controle Operacional (CCO) para atender uma ocorrência classificada como alerta vermelho.

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No local, a vítima relatou aos policiais que vinha sofrendo constantes ameaças e intenso sofrimento psicológico provocados pelo companheiro. Segundo o relato, o suspeito estaria armado e apresentando comportamento agressivo no momento da denúncia.

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Durante as diligências, os militares localizaram o homem dentro da residência. Na abordagem, foram encontradas munições calibre .22 em posse do suspeito. Em seguida, durante buscas no imóvel, os policiais apreenderam uma espingarda calibre .44 carregada e pronta para uso, além de munições do mesmo calibre.

A PM também apreendeu um aparelho celular utilizado pelo suspeito. Entre os materiais recolhidos estão uma espingarda calibre .44, munições calibres .44 e .22, além do celular. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.