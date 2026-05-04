Homem é preso com arma e moto roubada em Vargem Alta
Polícia Militar detém suspeito com pistola 9mm e moto com restrição de roubo em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo.
A Polícia Militar deteve um homem na tarde de domingo (3) no distrito de Paraíso Serrano, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, após denúncia de atitude suspeita envolvendo uma moto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a PM, a equipe recebeu informações sobre um homem próximo a uma moto no bairro Raide. No local, os policiais abordaram o suspeito, que afirmou trabalhar com recuperação de veículos. No entanto, após consulta, os militares constataram que a moto possuía restrição de furto/roubo.
Durante a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram uma pistola calibre 9mm sem porte legal. Em seguida, os militares conduziram o suspeito ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ). Enquanto isso, o veículo foi removido ao pátio do Detran|ES.
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