Homem em situação de rua é esfaqueado na Praça Central de Ibatiba

Um homem em situação de rua foi vítima de um ataque com faca na Praça Central de Ibatiba, na região do Caparaó capixaba, na tarde desta sexta-feira (30). As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

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Equipes de socorro foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos à vítima no local. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do homem.

A Polícia Militar também esteve na praça para acompanhar a ocorrência, realizar os procedimentos necessários e buscar informações que possam esclarecer a motivação e a autoria do crime.

O caso segue em investigação, e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades assim que forem confirmadas.

A reportagem acompanha o desenrolar da ocorrência e atualizará esta matéria assim que houver novos detalhes.