Homem mata irmão com golpes de machado em Anchieta
Homem de 33 anos foi morto a golpes de machado pelo próprio irmão após discussão em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Suspeito foi preso.
Uma discussão entre irmãos terminou em tragédia na manhã desta quinta-feira (14), na localidade de Goembê, em Anchieta. Um homem de 33 anos foi morto a golpes de machado dentro da própria residência. O principal suspeito do crime é o irmão da vítima, de 32 anos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Ivan Nascimento Vieira, sofreu diversos golpes na cabeça durante o desentendimento familiar.
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A mãe dos irmãos contou aos policiais que presenciou o homicídio. Conforme o relato, Ivan enfrentava problemas psicológicos e, durante a briga, o suspeito atacou o irmão utilizando um machado.
Após o crime, o homem fugiu e tentou se esconder em uma área de mata próxima à residência. No entanto, ele foi localizado pelas equipes da Polícia Militar durante as buscas realizadas na região.
Ainda de acordo com a corporação, o suspeito confessou o assassinato no momento da abordagem. Ele foi levado para a delegacia de Anchieta junto com a arma usada no crime. O caso será investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo.
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