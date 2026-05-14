Homem mata irmão com golpes de machado em Anchieta

Uma discussão entre irmãos terminou em tragédia na manhã desta quinta-feira (14), na localidade de Goembê, em Anchieta. Um homem de 33 anos foi morto a golpes de machado dentro da própria residência. O principal suspeito do crime é o irmão da vítima, de 32 anos.

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Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Ivan Nascimento Vieira, sofreu diversos golpes na cabeça durante o desentendimento familiar.

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A mãe dos irmãos contou aos policiais que presenciou o homicídio. Conforme o relato, Ivan enfrentava problemas psicológicos e, durante a briga, o suspeito atacou o irmão utilizando um machado.

Após o crime, o homem fugiu e tentou se esconder em uma área de mata próxima à residência. No entanto, ele foi localizado pelas equipes da Polícia Militar durante as buscas realizadas na região.

Ainda de acordo com a corporação, o suspeito confessou o assassinato no momento da abordagem. Ele foi levado para a delegacia de Anchieta junto com a arma usada no crime. O caso será investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo.