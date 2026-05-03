Homem suspeito de estupro coletivo de crianças é preso na Bahia

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência infantil, violência sexual e estupro de vulnerável. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 100 ou 190, e denuncie.

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Um homem de 21 anos foi preso na cidade de Brejões, na Bahia, na madrugada deste sábado, 2, por estupro coletivo de vulneráveis na zona leste de São Paulo. O adulto e três adolescentes que já foram apreendidos são acusados de abusar sexualmente de duas crianças, de 7 e 10 anos, no dia 21 de abril. Outro adolescente está foragido.

O comandante da Guarda Municipal de Brejões, Sérgio Souza, compartilhou um vídeo do momento da prisão de Alessandro Martins dos Santos nas redes sociais. Souza afirmou que o homem confessou ter participado do estupro coletivo na capital paulista.

O Estadão não conseguiu contato com a defesa do adulto preso e dos adolescentes apreendidos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), as equipes estão em tratativas para realizar a transferência do preso para São Paulo. “As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos e para a apreensão do quarto adolescente envolvido”, informou a pasta. Dos três adolescentes, um foi apreendido em Jundiaí e outros dois na capital.

Suspeitos gravaram o crime

Os agressores gravaram o estupro de vulneráveis e compartilharam as imagens em uma rede social. Em um dos vídeos, de 63 segundos, as crianças choram, gritam e falam ao menos nove vezes “para” e cinco vezes “eu não quero”. Enquanto isso, os violadores riem, insistem no ato e agridem as vítimas.

As vítimas estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar de São Miguel Paulista, por assistentes sociais e profissionais de saúde e pelo Projeto Bem-Me-Quer, programa de acolhimento do governo estadual a vítimas de violência sexual. Ao Estadão, o prefeito Ricardo Nunes(MDB) definiu o caso como “terrível”.

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