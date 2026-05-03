Homens que levavam cocaína de Vila Velha para Cachoeiro são presos após perseguição

Uma operação da Polícia Militar do Espírito Santo resultou na apreensão de mais de 4 quilos de cocaína e na detenção de suspeitos na manhã deste domingo (3), em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a ocorrência, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento tático motorizado quando receberam informações de que um veículo estaria transportando entorpecentes de Vila Velha para o sul do Estado.

Com base nas informações, os militares montaram um cerco tático na Rodovia do Frade. Um carro com as características informadas foi localizado, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga. Após acompanhamento, o veículo foi interceptado na Rua João Adão Peterli, no bairro Coronel Borges.

No local, os ocupantes abandonaram o carro e tentaram fugir a pé por uma área de vegetação, mas foram localizados pelas equipes, que também apreenderam o material ilícito.

Material apreendido

5 embalagens de cocaína, totalizando aproximadamente 4,4 quilos

10 gramas de PAC

R$ 1.118 em dinheiro

1 aparelho celular

Os suspeitos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com a droga e os materiais apreendidos.