Homens que levavam cocaína de Vila Velha para Cachoeiro são presos após perseguição
Força Tática apreende mais de 4 kg de cocaína após perseguição em Cachoeiro de Itapemirim. Droga vinha de Vila Velha. Suspeitos foram detidos.
Uma operação da Polícia Militar do Espírito Santo resultou na apreensão de mais de 4 quilos de cocaína e na detenção de suspeitos na manhã deste domingo (3), em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a ocorrência, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento tático motorizado quando receberam informações de que um veículo estaria transportando entorpecentes de Vila Velha para o sul do Estado.
Com base nas informações, os militares montaram um cerco tático na Rodovia do Frade. Um carro com as características informadas foi localizado, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga. Após acompanhamento, o veículo foi interceptado na Rua João Adão Peterli, no bairro Coronel Borges.
No local, os ocupantes abandonaram o carro e tentaram fugir a pé por uma área de vegetação, mas foram localizados pelas equipes, que também apreenderam o material ilícito.
Material apreendido
- 5 embalagens de cocaína, totalizando aproximadamente 4,4 quilos
- 10 gramas de PAC
- R$ 1.118 em dinheiro
- 1 aparelho celular
Os suspeitos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com a droga e os materiais apreendidos.
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