Imagina Samba agita o Festival de Inverno de Muqui 2026

O município de Muqui recebe, entre os dias 15 e 17 de maio, o Festival de Inverno de Muqui 2026. O evento transforma o Sítio Histórico em um grande espaço de cultura, música e experiências.

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A programação reúne atrações musicais e atividades culturais. Além disso, o público também poderá aproveitar a gastronomia local durante os três dias de evento.

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Na sexta-feira, 15 de maio, a banda Rastaclone e o cantor Luan Rodrigues ficam responsáveis por abrir a programação e animar o público.

Já no sábado, a Banda Casaca sobe ao palco principal com um repertório que valoriza a identidade capixaba, reunindo ritmos ligados à cultura regional. Em seguida, o Forró BemTiVi promete colocar o público para dançar com muita energia.

A programação se encerra no domingo com os shows de Imagina Samba e Samba MiLK, que garantem a animação para quem não abre mão de boa música.

Além disso, o festival também valoriza o patrimônio histórico da cidade. Dessa forma, ruas e construções antigas passam a integrar a experiência do público, unindo memória e entretenimento.

Durante o evento, moradores e turistas circulam pelo centro histórico. Assim, participam de atividades culturais e exploram diferentes espaços da cidade.

A entrada é gratuita e aberta ao público. Portanto, a expectativa é de grande movimentação e fortalecimento do turismo local.

Por fim, o Festival de Inverno de Muqui amplia o calendário cultural do Espírito Santo. Consequentemente, reforça o potencial da cidade como destino turístico e cultural.

Programação

15 de maio (sexta-feira)

Rastaclone

Luan Rodrigues

16 de maio (sábado)

Forró BemTiVi

Banda Casaca

Murian

17 de maio (domingo)