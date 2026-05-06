Incra vai apoiar construção de casas em assentamento no Espírito Santo
Acordo com a Associação ONZE8 prevê apoio técnico para projetos e obras de unidades habitacionais em áreas de assentamento
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) firmou o Acordo de Cooperação Técnica nº 1/2026 com a Associação ONZE8 para apoiar a construção de unidades habitacionais em assentamentos no Espírito Santo. O extrato do acordo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 28 de abril de 2026.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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