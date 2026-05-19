Inmet alerta para temporais em 54 cidades capixabas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para 54 cidades capixabas. Esse aviso começa às 09h35h desta terça-feira (19) e segue válido até as 09h da quinta-feira (21).

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De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Apesar disso, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Contudo, o alerta aponta possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Por isso, a população deve acompanhar as condições do tempo e redobrar a atenção durante o período.

Orientações durante o alerta

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. O órgão também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade, reduzindo os riscos de descargas elétricas.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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