Inmet alerta para temporais em 54 cidades capixabas
Aviso de perigo potencial prevê chuva de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h em municípios capixabas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para 54 cidades capixabas. Esse aviso começa às 09h35h desta terça-feira (19) e segue válido até as 09h da quinta-feira (21).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.
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Apesar disso, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Contudo, o alerta aponta possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Por isso, a população deve acompanhar as condições do tempo e redobrar a atenção durante o período.
Orientações durante o alerta
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. O órgão também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade, reduzindo os riscos de descargas elétricas.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Vejas as cidades
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
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