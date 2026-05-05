Inscrições para o Canto do Agro em Conduru terminam nesta sexta (9)

Termina nesta sexta-feira (09) o prazo para inscrição no edital do projeto Canto do Agro – Feira de Gastronomia e Artesanato de Jabuticabeira/Conduru, que será realizado no interior de Cachoeiro de Itapemirim.

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A iniciativa acontece no dia 15 de maio, a partir das 19h, na quadra da comunidade de Jabuticabeira, em Conduru, marcando a abertura das festividades locais. A programação inclui atrações musicais com Marquinhos Macedo e Mister Dinho, em um ambiente voltado à cultura sertaneja e à valorização do campo.

Mais do que uma feira, o Canto do Agro propõe um encontro entre produtores rurais, empreendedores e o público, com foco no fortalecimento da economia local. O evento combina exposição de produtos, gastronomia artesanal e um bate-papo interativo em formato de podcast com plateia, abordando temas ligados ao universo agro.

Um dos diferenciais é que não haverá cobrança de ingresso: os visitantes são incentivados a consumir diretamente dos expositores, gerando renda e incentivando pequenos negócios da região.

O projeto conta com apoio do Governo do Estado, por meio da ADERES, além da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e da comunidade local.

Empreendedores interessados podem se inscrever gratuitamente para participar da seleção de estandes. O resultado será divulgado no dia 10, nas redes sociais oficiais do evento.