Instagram, Facebook e WhatsApp ganham versão Plus paga

A Meta anunciou nesta quinta-feira (28) uma nova etapa em sua estratégia de monetização digital com o lançamento global dos planos Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus. As novas assinaturas oferecem ferramentas extras de personalização, métricas avançadas e funções exclusivas voltadas para usuários que utilizam as plataformas com mais frequência.

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Segundo a empresa, os aplicativos continuarão funcionando gratuitamente. No entanto, os novos pacotes premium serão disponibilizados para quem desejar acessar recursos adicionais dentro das redes sociais e do mensageiro.

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Os preços iniciais divulgados pela companhia começam em US$ 3,99 por mês para os planos Instagram Plus e Facebook Plus. Já o WhatsApp Plus terá valor inicial de US$ 2,99 mensais em alguns mercados internacionais. A Meta ainda não informou oficialmente os preços em reais nem confirmou quando os serviços serão liberados no Brasil.

A empresa também esclareceu que os novos pacotes não substituem o Meta Verified, assinatura já existente que oferece selo de verificação, suporte prioritário e proteção contra falsificação de identidade. A proposta do “Plus” será diferente, focada principalmente em personalização, alcance e experiência de uso.

Entre os novos serviços, o Instagram Plus aparece como o mais robusto da primeira fase anunciada pela Meta. O plano foi desenvolvido especialmente para criadores de conteúdo, influenciadores e perfis profissionais que dependem de dados detalhados para acompanhar desempenho e engajamento.

O pacote premium do Instagram permitirá visualização anônima de Stories, estatísticas avançadas de replay, listas ilimitadas de audiência além do “Melhores Amigos” e busca por usuários que visualizaram conteúdos temporários. Além disso, os assinantes terão acesso a Stories com duração superior a 24 horas, destaque semanal para ampliar alcance, reações animadas especiais e mais opções de personalização do perfil.

Os usuários também poderão utilizar ícones personalizados do aplicativo, fontes exclusivas para biografia e um número maior de publicações fixadas no perfil.

No Facebook Plus, a Meta seguirá uma proposta semelhante. O serviço incluirá ferramentas extras de personalização visual, métricas mais detalhadas de audiência e funções voltadas para ampliar o alcance de publicações e Stories.

Apesar da queda de popularidade entre o público mais jovem, o Facebook ainda concentra grupos, comunidades e páginas comerciais relevantes. Por isso, a Meta pretende direcionar o plano principalmente para administradores de páginas, criadores de conteúdo e usuários que utilizam a rede social para divulgação e relacionamento com o público.

Já o WhatsApp Plus terá foco diferente das demais plataformas. Em vez de recursos ligados a alcance e métricas, o plano apostará em ferramentas de personalização e organização do aplicativo.

Entre as novidades previstas estão temas personalizados, toques exclusivos, mais conversas fixadas, personalização de listas, figurinhas premium e ajustes extras de interface.

O WhatsApp Plus já havia aparecido recentemente em fase de testes para alguns usuários brasileiros. Relatos indicavam um valor aproximado de R$ 7 mensais, embora a Meta ainda não tenha oficializado os preços nacionais.

Mesmo com o lançamento das assinaturas, a empresa reforçou que os aplicativos não deixarão de ser gratuitos. Segundo a Meta, os novos planos funcionam apenas como uma opção adicional para usuários interessados em experiências mais completas dentro das plataformas.

Com informações: Thec Tudo