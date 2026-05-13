'Intercept' revela áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vocaro

O veículo de notícias Intercept Brasil divulgou áudio em que o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pediria dinheiro para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas com o filme Dark Horse, que conta a história de seu pai, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

“Fico sem graça de ficar te cobrando, mas e que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado”, diz Flávio Bolsonaro no áudio divulgado.

Nas mensagens obtidas pelo Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro escreve ainda a Vorcaro: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs.”

A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025.

No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco.

O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.