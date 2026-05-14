João Pergher acompanha crescimento da odontologia de alta complexidade no Brasil

O mercado brasileiro de odontologia vive um momento de expansão impulsionado pelo avanço da reabilitação oral e pela crescente procura por tratamentos estéticos e funcionais. Segundo dados de entidades do setor e levantamentos internacionais da indústria odontológica, o segmento global de implantes dentários deve ultrapassar a marca de US$ 10 bilhões nos próximos anos, enquanto o Brasil permanece entre os países com maior volume de procedimentos odontológicos realizados no mundo.

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A alta incidência de perdas dentárias associada ao envelhecimento populacional e ao aumento da expectativa de vida tem ampliado a demanda por tratamentos de maior complexidade, especialmente em áreas como implantodontia, cirurgia bucomaxilofacial e reconstrução oral. Paralelamente, clínicas especializadas passaram a investir em tecnologias digitais, planejamento cirúrgico avançado e protocolos menos invasivos para reduzir tempo de recuperação e ampliar a previsibilidade clínica.

É nesse contexto que o cirurgião-dentista João Henrique Pergher atua há mais de duas décadas com foco em cirurgias odontológicas, implantes dentários e reabilitação oral. Desde 2002, o profissional acompanha a evolução técnica do setor, em um período em que os procedimentos implantodônticos deixaram de ser tratamentos restritos para se tornarem parte importante da odontologia contemporânea.

Em dezembro de 2025, Pergher recebeu um Voto de Congratulações da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul em reconhecimento aos serviços prestados à população local ao longo de sua trajetória profissional. A homenagem destacou a continuidade de sua atuação clínica e a contribuição para atendimentos voltados à reabilitação oral na região.

Além da prática clínica, o especialista também participa de atividades ligadas à atualização científica e ao desenvolvimento técnico na área cirúrgica odontológica. A integração entre experiência prática e formação continuada tem sido apontada por especialistas como um dos principais fatores para acompanhar a rápida transformação do setor, especialmente diante da incorporação constante de novas metodologias e tecnologias.

“A odontologia mudou profundamente nos últimos vinte anos. Hoje existe uma busca muito maior por tratamentos que devolvem função, conforto e qualidade de vida ao paciente, com técnicas mais seguras e menos invasivas”, afirma João Henrique Pergher.

O crescimento da odontologia de alta complexidade acompanha ainda uma expansão relevante do próprio mercado brasileiro de saúde bucal. Dados do Conselho Federal de Odontologia indicam que o Brasil possui uma das maiores concentrações de cirurgiões-dentistas do mundo, enquanto relatórios internacionais apontam crescimento contínuo da procura por implantes e procedimentos reconstrutivos em países emergentes. Nesse cenário, áreas ligadas à reabilitação oral seguem entre as que mais concentram investimentos e inovação dentro da odontologia moderna.