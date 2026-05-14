Mais um baque no tráfico: PM apreende arma e cocaína em Cachoeiro

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, munições e materiais utilizados no preparo de entorpecentes no Residencial Otílio Roncete, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação foi realizada nesta quinta-feira (14) após denúncias anônimas apontarem intenso tráfico de drogas na região e o uso de um apartamento abandonado como depósito de drogas.

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Segundo a PM, as equipes foram até o bloco indicado após informações repassadas pelo Disque-Denúncia 181 e pelo Serviço de Inteligência. Ao chegarem ao local, os militares avistaram dois homens nas proximidades do bloco, que tentaram fugir ao perceber a presença policial, mas foram abordados.

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Durante as buscas no apartamento denunciado, que estava com a porta entreaberta e sinais de arrombamento, os policiais encontraram grande quantidade de cocaína já fracionada para venda, além de um recipiente com mais entorpecente armazenado.

No imóvel, também foram apreendidos uma submetralhadora de fabricação industrial, carregadores, munição calibre .380, balança de precisão e um liquidificador com resíduos de drogas, utilizado no preparo do material ilícito.

De acordo com a ocorrência, ninguém residia no apartamento. Apesar da abordagem aos dois homens nas proximidades do bloco, a polícia informou que não foi possível relacioná-los diretamente ao material apreendido, já que eles não estavam dentro do imóvel. Por isso, ambos foram liberados.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.